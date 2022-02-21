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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Борель: ЄС та його партнери відреагують на визнання ЛНР та ДНР

Борель: ЄС та його партнери відреагують на визнання ЛНР та ДНР

Київ • УНН

 • 347608 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, що ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною. Про це заявив політик на своїй сторінці у Twitter, повідомляє УНН.

Деталі

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на своїй сторінці у Twitter написав, що ЄС та її партнери висловили знак солідарності з Україною через підтримку "сепаратирських" територій.

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною", - йдеться у повідомлені. 

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