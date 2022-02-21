Борель: ЄС та його партнери відреагують на визнання ЛНР та ДНР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, що ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною. Про це заявив політик на своїй сторінці у Twitter, повідомляє УНН.
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Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на своїй сторінці у Twitter написав, що ЄС та її партнери висловили знак солідарності з Україною через підтримку "сепаратирських" територій.
"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною", - йдеться у повідомлені.
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