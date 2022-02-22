"Більше жодних шопінгу у Мілані та вечірок у Сен-Тропе": Боррель про санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС сьогодні одностайно погодилися рішуче реагувати на незаконні дії Росії проти України, зазначивши, що санкції проти РФ позбавлять можливості, до прикладу, їздити на шопінг до Мілана, чи на вечірки до Сен-Тропе, пише УНН.
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"Сьогодні ми одностайно погоджуємося рішуче реагувати на незаконні дії Росії проти України. Пакет санкцій ЄС вдарить по 351 депутату Держдуми Росії, які проголосували за визнання так званих "ЛНР" і "ДНР"; 27 фізичних та юридичних особах, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", - написав Боррель у Twitter.
З його слів, обмежувальні заходи охоплюватимуть політичний, військовий, бізнес- та медіа- сектори; націлюватися на економічні відносини між двома відокремленими регіонами та Європейським Союзом; націлюватися на можливість російської держави отримати доступ до ринків капіталу та фінансових ринків ЄС.
Він додав, що ці дії вживаються у тісній координації з нашими партнерами та союзниками.
"Більше жодного шопінгу в Мілані, вечірок в Сен-Тропе, діамантів в Антверпені", - наголосив Боррель.
"Це перший крок. Ми об'єднані", - підсумував він.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.