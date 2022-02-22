"Більше жодних шопінгу у Мілані та вечірок у Сен-Тропе": Боррель про санкції проти РФ

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС сьогодні одностайно погодилися рішуче реагувати на незаконні дії Росії проти України, зазначивши, що санкції проти РФ позбавлять можливості, до прикладу, їздити на шопінг до Мілана, чи на вечірки до Сен-Тропе, пише УНН.