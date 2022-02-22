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"Больше никаких шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе": Боррель о санкциях против РФ

Киев • УНН

 • 283626 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС единогласно согласились решительно реагировать на незаконные действия России против Украины, отметив, что санкции против РФ лишат возможности, к примеру, ездить на шопинг в Милан, или на вечеринки в Сен-Тропе, пишет УНН.

Цитата:

"Сегодня мы единогласно соглашаемся решительно реагировать на незаконные действия России против Украины. Пакет санкций ЕС ударит по 351 депутату Госдумы России, которые проголосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР"; 27 физических и юридических лицах, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - написал Боррель в Twitter.

По его словам, ограничительные меры будут охватывать политический, военный, бизнес - и медиа - сектора; нацеливаться на экономические отношения между двумя отдельными регионами и Европейским Союзом; нацеливаться на возможность российского государства получить доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС.

Он добавил, что эти действия предпринимаются в тесной координации с партнерами и союзниками ЕС.

"Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене", - подчеркнул Боррель.

"Это первый шаг. Мы объединены", - подытожил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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