"Больше никаких шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе": Боррель о санкциях против РФ

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС единогласно согласились решительно реагировать на незаконные действия России против Украины, отметив, что санкции против РФ лишат возможности, к примеру, ездить на шопинг в Милан, или на вечеринки в Сен-Тропе, пишет УНН.