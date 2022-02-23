Санкції ЄС проти Росії опублікують ближче до вечора - ЗМІ

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“Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти Росії. Будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС ближче до вечора”, — написав журналіст.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Зокрема канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу “Північний потік-2” для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією “незалежними” так звані “Л/ДНР”.

Окрім того, президент США Джо Байден оголосив напередодні про рішення ввести перший пакет санкцій проти Росії. Вони стосуватимуться суверенного боргу, двох банків та російських еліт.

Країни Європейського Союзу 22 лютого також домовилися про низку санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, до списку увійшов 351 депутат Держдуми - всі особи, які ініціювали процес визнання Росією "незалежності" формувань, а також 24 фізичних і 3 юридичних (банки "Росія", ВЕБ і Промзв'язокбанк).

Окрім того, до європейського санкційного списку поряд із військовими та чиновниками нібито потрапили російські пропагандисти.