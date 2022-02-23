СМИ: Соловьев, Симоньян, Захарова и Толстой попали под санкции ЕС

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15 марта, 19:03 • 100477 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. В европейский санкционній список, введенный после признания Россией так называемых “ДНР” и “ЛНР”, наряду с военными и чиновниками попали российские пропагандисты, пишет УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Детали

Так, по данным источников издания в Еврокомиссии, в список вошел 351 депутат Госдумы — все инициировавшие процесс признания Россией “независимости” формирований, а также 24 физических и 3 юридических (банки “Россия”, ВЭБ и Промсвязьбанк) лица.

В списке физических лиц, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента РФ Антон Вайно, большая группа военных, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

Отмечается, что Европейский союз намерен обнародовать согласованный всеми 27 его странами-членами список физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции, 23 февраля.

Суть санкций — в замораживании активов указанных лиц, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрете на въезд в страны Союза и транзит через них.

Ранее

Страны Европейского Союза 22 февраля договорились о ряде санкций против России.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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