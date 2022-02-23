ЗМІ: Соловйов, Симоньян, Захарова та Толстой потрапили під санкції ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У європейський санкціонний список, запроваджений після визнання Росією так званих “ДНР” та “ЛНР”, поряд із військовими та чиновниками потрапили російські пропагандисти, пише УНН із посиланням на “Радио Свобода”.
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Так, за даними джерел видання в Єврокомісії, до списку увійшов 351 депутат Держдуми — усі, хто ініціював процес визнання Росією “незалежності” формувань, а також 24 фізичних та 3 юридичних (банки “Росія”, ВЕБ та Промзв’язокбанк) особи.
У списку фізичних осіб, зокрема міністр оборони РФ Сергій Шойгу, голова адміністрації президента Антон Вайно, велика група військових, а також віце-спікер Держдуми Петро Толстой, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, керівник телеканалу RT Маргарита Симоньян, телеведучий Володимир Соловйов.
Зазначається, що Європейський Союз має намір оприлюднити узгоджений усіма 27 його країнами-членами список фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції, 23 лютого.
Суть санкцій — у заморожуванні активів зазначених осіб, якщо ці активи виявляться на території ЄС, заборона на в’їзд до країн Союзу та транзит через них.
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Країни Європейського Союзу 22 лютого домовилися про низку санкцій проти Росії.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.