Санкции против России должны продолжаться до выполнения минских соглашений - президент Латвии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101757 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107475 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143377 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139871 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134073 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127219 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167299 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118007 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Санкции против России должны продолжаться до выполнения минских соглашений - президент Латвии

Санкции против России должны продолжаться до выполнения минских соглашений - президент Латвии

Киев  •  УНН

 • 8631 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Санкции против Российской Федерации должны продолжаться до полного выполнения ею минских соглашений. Об этом сказал президент Латвии Раймондс Вейонис на совместном брифинге с главой Украины Петром Порошенко в Мариинском дворце в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Санкции, которые были наложены на Россию, должны продолжаться до момента, когда полностью будут выполнены минские договоренности", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНН, Украина и Латвия скоординировали свои позиции по противодействию гибридным угрозам как Украины, так и Европы со стороны России.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Латвии Раймондсом Вейонисом.

Напомним, 23 ноября, Президент Петр Порошенко встречался с главой Словакии Андреем Киской, во время которой они скоординировали позиции по недопущению строительства "Северного потока-2", запуску аэропорта "Ужгород" и многие другие вопросы.

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