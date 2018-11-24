Санкции против России должны продолжаться до выполнения минских соглашений - президент Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Санкции против Российской Федерации должны продолжаться до полного выполнения ею минских соглашений. Об этом сказал президент Латвии Раймондс Вейонис на совместном брифинге с главой Украины Петром Порошенко в Мариинском дворце в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Санкции, которые были наложены на Россию, должны продолжаться до момента, когда полностью будут выполнены минские договоренности", - подчеркнул он.
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Как сообщал УНН, Украина и Латвия скоординировали свои позиции по противодействию гибридным угрозам как Украины, так и Европы со стороны России.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Латвии Раймондсом Вейонисом.
Напомним, 23 ноября, Президент Петр Порошенко встречался с главой Словакии Андреем Киской, во время которой они скоординировали позиции по недопущению строительства "Северного потока-2", запуску аэропорта "Ужгород" и многие другие вопросы.