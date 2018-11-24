Санкції проти Росії повинні продовжуватися до виконання мінських угод – президент Латвії

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Санкції проти Російської Федерації повинні продовжуватися до повного виконання нею мінських угод. Про це сьогодні сказав президент Латвії Раймондс Вейоніс на спільному брифінгу з Главою України Петром Порошенком у Маріїнському палаці у Києві, передає кореспондент УНН.