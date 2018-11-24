Санкції проти Росії повинні продовжуватися до виконання мінських угод – президент Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Санкції проти Російської Федерації повинні продовжуватися до повного виконання нею мінських угод. Про це сьогодні сказав президент Латвії Раймондс Вейоніс на спільному брифінгу з Главою України Петром Порошенком у Маріїнському палаці у Києві, передає кореспондент УНН.
“Санкції, які були накладені на Росію, повинні продовжуватися до моменту, коли повністю будуть виконані мінські домовленості”, — наголосив він.
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Як повідомляв УНН, Україна та Латвія скоординували свої позиції щодо протидії гібридним загрозам як України, так і Європи з боку Росії.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся із главою Латвії Раймондсом Вейонісом.
Нагадаємо, 23 листопада, Президент Петро Порошенко зустрічався з главою Словаччини Андреєм Кіскою, під час якої вони скоординували позиції щодо недопущення будівництва “Північного потоку-2”, запуск аеропорту “Ужгород” та багато інших питань.