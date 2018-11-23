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Україна та Словаччина скоординували зусилля для протидії “Північному потоку-2”

Україна та Словаччина скоординували зусилля для протидії “Північному потоку-2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україна та Словаччина координуватимуть зусилля стосовно недопущення будівництва російського проекту “Північний потік-2”. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з президентом Словаччини Андреєм Кіскою, передає УНН.

“Ми провели переговори щодо координації наших зусиль щодо недопущення будівництва абсолютно політично вмотивованого російського проекту "Північний потік-2". І констатуємо, що ми маємо абсолютно спільну позицію щодо цього проекту, і в подальшому ми маємо тверді наміри координувати свої дії”, — сказав Президент.

Раніше Порошенко заявив, що газогін "Північний потік-2" є геополітичним інструментом тиску на Західну Європу, і залежність європейських країн від постачання газу з Росії відкриває їй велике поле для шантажу. 

Питання протидії проекту було обговорено під час зустрічі Президента України Петра Порошенко з міністром енергетики США Ріком Перрі.

Відзначимо, що держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати і Україна продовжуватимуть спільно працювати над зупинкою будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

Українські Національні Новини

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