Україна та Словаччина скоординували зусилля для протидії “Північному потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україна та Словаччина координуватимуть зусилля стосовно недопущення будівництва російського проекту “Північний потік-2”. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з президентом Словаччини Андреєм Кіскою, передає УНН.
“Ми провели переговори щодо координації наших зусиль щодо недопущення будівництва абсолютно політично вмотивованого російського проекту "Північний потік-2". І констатуємо, що ми маємо абсолютно спільну позицію щодо цього проекту, і в подальшому ми маємо тверді наміри координувати свої дії”, — сказав Президент.
Раніше Порошенко заявив, що газогін "Північний потік-2" є геополітичним інструментом тиску на Західну Європу, і залежність європейських країн від постачання газу з Росії відкриває їй велике поле для шантажу.
Питання протидії проекту було обговорено під час зустрічі Президента України Петра Порошенко з міністром енергетики США Ріком Перрі.
Відзначимо, що держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати і Україна продовжуватимуть спільно працювати над зупинкою будівництва газопроводу “Північний потік-2”.