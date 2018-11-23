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6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

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Украина и Словакия скоординировали усилия для противодействия "Северному потоку-2"

Украина и Словакия скоординировали усилия для противодействия "Северному потоку-2"

Киев  •  УНН

 • 14509 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украина и Словакия будут координировать усилия по недопущению строительства российского проекта "Северный поток-2". Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской, передает УНН.

"Мы провели переговоры по координации наших усилий по недопущению строительства абсолютно политически мотивированного российского проекта "Северный поток-2". И констатируем, что мы имеем абсолютно общую позицию по этому проекту, и в дальнейшем мы имеем твердые намерения координировать свои действия", - сказал Президент.

Ранее Порошенко заявил, что газопровод "Северный поток-2" является геополитическим инструментом давления на Западную Европу, и зависимость европейских стран от поставок газа из России открывает ей большое поле для шантажа.

Вопрос противодействия проекта обсуждали во время встречи Президента Украины Петра Порошенко с министром энергетики США Риком Перри.

Отметим, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и Украина будут продолжать совместно работать над остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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