Порошенко обговорив з Перрі протидію “Північному потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Під час зустрічі Президента України Петра Порошенко з міністром енергетики США Ріком Перрі було обговорено питання протидії проекту “Північний потік-2”. Про це з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента України повідомляє УНН.
“Глава держави підтвердив зацікавленість у залученні до нашої країни сучасних американських технологій та передового досвіду для ефективної розробки наявних запасів нафти і газу. Відзначено необхідність подальшої протидії проекту „Північний потік-2“, а також диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, зокрема шляхом розширення можливостей для поставок зрідженого газу із США”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, у США допускають блокування “Північного потоку 2”.
Як повідомляв УНН, міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що в американської сторони зберігається можливість накласти санкції на Росію через будівництво “Північного потоку — 2”.
Додамо, канцлер Німеччини Ангела Меркель менш критично ставиться до проекту “Північний потік-2”, ніж Україна.
Зі свого боку, близько 70 членів Європейського парламенту з 5 різних політичних груп разом із членами національних та регіональних парламентів написали відкритий лист до канцлера Німеччини Ангели Меркель, в якому висловили протест щодо політики ФРН стосовно “Північного потоку 2”.