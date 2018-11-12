Порошенко обсудил с Перри противодействие "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во время встречи Президента Украины Петра Порошенко с министром энергетики США Риком Перри были обсуждены вопросы противодействия проекту "Северный поток-2". Об этом со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента Украины сообщает УНН.
"Глава государства подтвердил заинтересованность в привлечении в нашу страну современных американских технологий и передового опыта для эффективной разработки имеющихся запасов нефти и газа. Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2", а также диверсификации источников энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США", - говорится в сообщении.
Напомним, в США допускают блокировки "Северного потока 2".
Как сообщал УНН, министр энергетики США Рик Перри заявил, что у американской стороны сохраняется возможность наложить санкции на Россию из-за строительства "Северного потока - 2".
Добавим, канцлер Германии Ангела Меркель менее критически относится к проекту "Северный поток-2", чем Украина.
Со своей стороны, около 70 членов Европейского парламента из 5 различных политических групп вместе с членами национальных и региональных парламентов написали открытое письмо к канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором выразили протест политики ФРГ в отношении "Северного потока 2".