Москва не робить жодних кроків до деескалації конфлікту на Донбасі - президент Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Російська Федерація не здійснює жодних кроків для деескалації конфлікту на Донбасі. Про це сьогодні сказав президент Латвії Раймондс Вейоніс на спільному брифінгу з Главою України Петром Порошенком у Маріїнському палаці у Києві, передає кореспондент УНН.
“Латвія рішуче засуджує російську агресію на Донбасі. На жаль, Москва не робить ніяких кроків до деескалації. Блокада Азовського моря є ще одним доказом російської послідовної деструктивної регіональної політики”, — наголосив він.
Також він зазначив, що Латвія підтримує позицію ЄС про невизнання незаконних виборів на непідконтрольних територіях Донбасу.
Як повідомляв УНН, Україна та Латвія скоординували свої позиції щодо протидії гібридним загрозам як України, так і Європи з боку Росії.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся із главою Латвії Раймондсом Вейонісом.
Нагадаємо, 23 листопада, Президент Петро Порошенко зустрічався з главою Словаччини Андреєм Кіскою, під час якої вони скоординували позиції щодо недопущення будівництва “Північного потоку-2”, запуск аеропорту “Ужгород” та багато інших питань.