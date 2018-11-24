Москва не робить жодних кроків до деескалації конфлікту на Донбасі - президент Латвії

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Російська Федерація не здійснює жодних кроків для деескалації конфлікту на Донбасі. Про це сьогодні сказав президент Латвії Раймондс Вейоніс на спільному брифінгу з Главою України Петром Порошенком у Маріїнському палаці у Києві, передає кореспондент УНН.