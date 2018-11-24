Порошенко у Маріїнському палаці прийме президента Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні проведе зустріч з главою Латвії Раймондсом Вейонісом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації Президента України, передає УНН.
За інформацією прес-служби, зустріч двох президентів запланована на 11 годину у Маріїнському палаці.
Потім, орієнтовно о 12:20, глави держав вийдуть до преси.
Нагадаємо, 23 листопада, Президент Петро Порошенко зустрічався з главою Словаччини Андреєм Кіскою, під час якої вони скоординували позиції щодо недопущення будівництва “Північного потоку-2”, запуск аеропорту “Ужгород” та багато інших питань.