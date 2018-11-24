Порошенко в Мариинском дворце примет президента Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня проведет встречу с главой Латвии Раймондсом Вейонисом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента Украины, передает УНН.
По информации пресс-службы, встреча двух президентов запланирована на 11:00 в Мариинском дворце.
Затем, ориентировочно в 12:20, главы государств выйдут к прессе.
Напомним, 23 ноября, Президент Петр Порошенко встречался с главой Словакии Андреем Киской, во время которой они скоординировали позиции по недопущению строительства "Северного потока-2", запуск аэропорта "Ужгород" и многие другие вопросы.