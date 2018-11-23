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Порошенко розповів, коли має запрацювати аеропорт "Ужгород"

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міжнародний аеропорт “Ужгород” повинен запрацювати найближчим часом. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з президентом Словаччини Андреєм Кіскою, передає УНН.

“Ми підняли з паном Президентом питання якнайскорішого запуску міжнародного аеропорту „Ужгород“... Ми домовилися, що прискоримо процедури отримання міжнародних дозвільних документів”, — сказав Президент.

За його словами, міністр інфраструктури України Володимир Омелян поінформував, що найближчим часом будуть оформлені дозвільні документи у ЄС.

“Я поставив завдання, щоб цього року в нас мав відбутися перший рейс, який зв’яже авіасполучення між Ужгородом і Києвом”, — додав він.

Нагадаємо, 19 листопада Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) проінспектувала Украерорух щодо сертифікації аеропорту в Ужгороді. Аудит EASA проходив під наглядом представників уповноваженого органу цивільної авіації Словацької Республіки та Державної авіаційної служби України.

Як повідомляв УНН, 3 лютого 2018 року Мінінфраструктури погодило виділення 58 тисяч 178 євро на проведення сертифікації Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України в аеродромі “Ужгород”.

Зазначимо, що на реконструкцію аеропорту “Ужгород” місцева влада виділила 11 млн грн.

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