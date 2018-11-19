ЕASA проінспектувала Украерорух щодо сертифікації аеропорту в Ужгороді

“Сертифікація Украероруху з боку EASA здійснюється з метою виконання вимог законодавства ЄС та отримання Украерорухом права із надання послуг обслуговування повітряного руху у частині повітряного простору Словаччини, який необхідний для виконання злетів та посадок повітряних суден за приладами з/на аеродром „Ужгород“”, — йдеться у повідомленні.

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Наразі планується виконання технічних заходів для підготовки фінального звіту групи аудиторів EASA, отримання якого очікується на початку грудня поточного року.

Звіт групи аудиторів EASA стане підставою для отримання сертифіката EASA, який засвідчить відповідність послуг Украероруху вимогам ЄС та стане підставою для отримання прав від Словацької сторони для надання послуг з обслуговування повітряного руху у частині повітряного простору Словаччини, який необхідний для маневрування повітряних суден, що виконуватимуть операції на аеродромі “Ужгород”.

Аудитори EASA Пол Харві, Ерік Чемброй та Манфред Діроф завершили сертифікаційні дії в рамках сертифікаційного аудиту Украероруху, який пройшов в підрозділах Украероруху, розташованих у містах Києві, Львові та Ужгороді.

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Нагадаємо, 3 лютого 2018 року Мінінфраструктури погодило виділення 58 тисяч 178 євро на проведення сертифікації Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України в аеродромі “Ужгород”.

На сьогодні аеропорт в Ужгороді працює в обмеженому режимі без диспетчерського супроводу. Раніше EASA категорично відмовилася надати дозвіл словацьким провайдерам обслуговувати Ужгородський аеропорт до сертифікації Украероруху або його підрозділу, що працює в Ужгороді, на відповідність вимог Євросоюзу.

Зазначимо, що на реконструкцію аеропорту “Ужгород” місцева влада виділила 11 млн грн.

Європейська Агенція Безпеки Авіації - агентство ЄС із регуляторними та виконавчими задачами у сфері цивільної авіаційної безпеки, засноване у 2002 році. EASA проводить моніторинг операторів безпеки, ліцензування іноземних операторів, консультації щодо законодавства ЄС, запровадження правил безпеки, надання типової сертифікації літальним апаратам та компонентам, а також затвердження організацій, що залучені у дизайн, виробництво та підтримку продуктів аеронавтики.