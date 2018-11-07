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Міністр Омелян визнав корупцію в підвідомчому ДП "Украерорух"

Міністр Омелян визнав корупцію в підвідомчому ДП "Украерорух"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністр інфраструктури Володимир Омелян визнав корупцію в підвідомчому йому держпідприємстві "Украерорух". Про це він повідомив в ефірі Радіо НВ, передає УНН.

Міністр заявляє, що корупція була в цьому підприємстві ще до його приходу, але запевняє, що при ньому вона значно зменшилася.

"Та ж Укрзалізниця, Адміністрація морських портів, аеропортів, авіація, Украерорух, Укрпошта - це все були бездонні бочки, з яких весь час черпали ресурс ... Зараз ці обсяги вже значно менші", - сказав Омелян, наголосивши, що саме держпідприємства є "лакмусовими папірцями" корупції в Україні.

Однак з такими міркуваннями міністра не згодні в Рахунковій палаті. Як раніше повідомляв УНН, Рахункова палата провела аудит ДП "Украерорух" і виявила там ознаки корупції посадових осіб, про що поінформувала Службу безпеки України.

СБУ, в свою чергу, ініціювала кримінальне провадження. І це вже четверте кримінальне провадження проти посадових осіб ДП "Украерорух" за останній час.

Правоохоронці НАБУ і ГПУ, зокрема, вже з'ясовують, чому кошти підприємства в розмірі понад 400 млн грн були виведені чинним керівництвом на надалі збанкрутілий "Платинум банк".

Відзначимо, що колектив "Украероруху", через підозри в корупції, вимагає звільнення свого керівника Дмитра Бабейчука. Але міністр Омелян вимогу трудового колективу - ігнорує.

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