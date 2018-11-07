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Министр Омелян признал коррупцию в подведомственном ГП “Украэрорух”

Министр Омелян признал коррупцию в подведомственном ГП “Украэрорух”

Киев  •  УНН

 • 12072 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Владимир Омелян признал коррупцию в подведомственном ему госпредприятии “Украэрорух”. Об этом он сообщил в эфире Радио НВ, передает УНН.

Министр заявляет, что коррупция была в этом предприятии еще до его прихода, но уверяет, что при нем она значительно уменьшилась.

“Та же Укрзализныця, Администрация морских портов, аэропорты, авиация, Украэрорух, Укрпочта — это все были бездонные бочки, из которых все время черпали ресурс ... Сейчас эти объемы уже значительно меньше”, — сказал Омелян, подчеркнув, что именно госпредприятия являются “лакмусовыми бумажками” коррупции в Украине.

Однако с такими рассуждениями министра не согласны в Счетной палате. Как ранее сообщал УНН, Счетная палата провела аудит ГП “Украэрорух” и выявила там признаки коррупции должностных лиц, о чем проинформировала Службу безопасности Украины.

СБУ, в свою очередь, инициировала уголовное производство. И это уже четвёртое уголовное производство против должностных лиц ГП “Украэрорух” за последнее время.

Правоохранители НАБУ и ГПУ, в частности, уже выясняют, почему средства предприятия в размере более 400 млн грн были выведены действующим руководством в последствии обанкротившийся “Платинум банк”. 

Отметим, что коллектив “Украэроруха”, из-за подозрений в коррупции, требует увольнения своего руководителя Дмитрия Бабейчука. Но министр Омелян требование трудового коллектива — игнорирует. 

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