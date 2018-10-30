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Держсекретар МІУ відмовився пояснити, чому не звільняє голову "Украероруху"

Київ • УНН

 • 14378 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Державний секретар Міністерства інфраструктури Андрій Галущак відмовився коментувати скандал з головою "Украероруху" Дмитром Бабейчуком, передає УНН.

“Жодних коментарів з приводу кадрових призначень та звільнень державний секретар не зобов’язаний надавати”, — заявив він у коментарі журналісту УНН.

Раніше від коментарів по суті стосовно звільнення Бабейчука відмовився і міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Він зокрема, сказав, що звільняти Бабейчука повинен не міністр, а держсекретар МІУ, власне Галущак.

Нагадаємо, звільнення Бабейчука вимагає колектив ДП “Украероруху” починаючи з грудня минулого року. Співробітники підозрюють його у корупційних діях, зокрема через виведення з ДП більше 400 млн грн на рахунки згодом збанкрутілого “Платинум Банку”.

Також нагадаємо, Рахункова палата підрахувала, що під керівництвом Бабейчука ДП “Украерорух” незаконно та неефективно розтратив 800 млн грн.

Українські Національні Новини

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