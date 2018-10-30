Держсекретар МІУ відмовився пояснити, чому не звільняє голову "Украероруху"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Державний секретар Міністерства інфраструктури Андрій Галущак відмовився коментувати скандал з головою "Украероруху" Дмитром Бабейчуком, передає УНН.
“Жодних коментарів з приводу кадрових призначень та звільнень державний секретар не зобов’язаний надавати”, — заявив він у коментарі журналісту УНН.
Раніше від коментарів по суті стосовно звільнення Бабейчука відмовився і міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Він зокрема, сказав, що звільняти Бабейчука повинен не міністр, а держсекретар МІУ, власне Галущак.
Нагадаємо, звільнення Бабейчука вимагає колектив ДП “Украероруху” починаючи з грудня минулого року. Співробітники підозрюють його у корупційних діях, зокрема через виведення з ДП більше 400 млн грн на рахунки згодом збанкрутілого “Платинум Банку”.
Також нагадаємо, Рахункова палата підрахувала, що під керівництвом Бабейчука ДП “Украерорух” незаконно та неефективно розтратив 800 млн грн.