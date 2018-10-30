Госсекретарь МИУ отказался объяснить, почему не увольняет голову "Украэроруха"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак отказался комментировать скандал с главой "Украэроруха" Дмитрием Бабейчуком, передает УНН.
“Никаких комментариев по поводу кадровых назначений и увольнений государственный секретарь не обязан предоставлять”, — заявил он в комментарии журналисту УНН.
Раньше от комментариев по существу об увольнении Бабейчука отказался и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он, в частности, сказал, что увольнять Бабейчука должен не министр, а госсекретарь МИУ, собственно Галущак.
Напомним, освобождение Бабейчука требует коллектив ГП “Украэрорух” с декабря прошлого года. Сотрудники подозревают его в коррупционных действиях, в частности, из-за вывода из ГП больше 400 млн грн на счета впоследствии обанкротившегося “Платинум Банка”.
Также напомним, Счетная палата подсчитала, что под руководством Бабейчука ГП “Украэрорух” незаконно и неэффективно растратил 800 млн грн.