Омелян прокоментував скандал з головою "Украероруху": звільняти Бабейчука має держсекретар

"Загалом, щодо підприємства ("Украерорух" - ред.) ситуація нині є стабільною, воно працює нормально. Є бажання окремих політичних сил штучно розхитати ситуацію для того, щоб призначити собі угодних людей. Ми цього теж допускати не будемо. Наше завдання – щоб підприємства працювали поза політичним впливом і поза корупційним полем", - наголосив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під керівництвом Бабейчука: ДП “Украерорух” незаконно та неефективно розтратило 800 млн грн

Разом з тим Омелян зазначив, що рішення про призначення чи звільнення керівників державних підприємств ухвалює держсекретар Міністерства, у цьому випадку Мінінфраструктури, а тому він, начебто, не може коментувати можливість його звільнення.

"Це компетенція державного секретаря Міністерства інфраструктури, а не міністра, згідно з реформою публічної служби, яку було проведено у 2016 році", - додав міністр.

Зауважимо, що керівник Київської обласної адміністрації Олександр Горган у відповідь на подання державного секретаря Міністерства інфраструктури України Андрія Галущака погодив звільнення директора ДП "Украерорух" Дмитра Бабейчука ще в червні поточного року, але його досі так і не звільнили.

Звільнення Бабейчука вимагає колектив ДП "Украероруху", починаючи з грудня минулого року. Співробітники підозрюють його у корупційних діях, зокрема, через виведення з ДП більше 400 млн грн на рахунки згодом збанкрутілого "Платинум Банку".

Нещодавно державне підприємство "Украерорух" опинилося ще й в епіцентрі скандалу. Під час перевірки відкритих закупівель виявилося, що керівництво на тендері надало перевагу компанії, яка працює тільки вісім місяців. При цьому сума тендеру становить майже 103 млн грн. Компанія-переможець тендеру (ТОВ "ІТВ") запропонувала ціну на свої послуги на 1 тис. євро менше, ніж у конкурента - компанії ALES a.s, яка з 1992 року працює на міжнародному ринку.

Нагадаємо, наказом № 102-о від 18 червня 2014 року Міністерство інфраструктури України призначило в. о. генерального директора Держпідприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") Дмитра Бабейчука. І, відповідно до звіту Рахункової палати, це призначення відбулося незаконно.