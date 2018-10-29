Омелян прокомментировал скандал с главой "Украэроруха": увольнять Бабейчука должен госсекретарь

"В общем, по предприятию ("Украэрорух" - ред.) ситуация сейчас стабильная, оно работает нормально. Есть желание отдельных политических сил искусственно расшатать ситуацию для того, чтобы назначить себе угодных людей. Мы этого тоже допускать не будем. Наша задача - чтобы предприятия работали вне политического влияния и вне коррупционного поля", - подчеркнул министр.

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Вместе с тем Омелян отметил, что решение о назначении или увольнении руководителей государственных предприятий принимает госсекретарь Министерства, в этом случае Мининфраструктуры, а потому он якобы не может комментировать возможность его увольнения.

"Это компетенция государственного секретаря Министерства инфраструктуры, а не министра, согласно реформе публичной службы, проведенной в 2016 году", - добавил министр.

Отметим, что руководитель Киевской областной администрации Александр Горган в ответ на представление государственного секретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака согласовал увольнение директора ГП "Украэрорух" Дмитрия Бабейчука еще в июне текущего года, но он до сих пор так и не уволен.

Увольнения Бабейчука требует коллектив ГП "Украэрорух", начиная с декабря прошлого года. Сотрудники подозревают его в коррупционных действиях в частности, из-за вывода из ГП больше 400 млн грн на счета впоследствии обанкротившегося "Платинум Банк".

Недавно государственное предприятие "Украэрорух" оказалось еще и в эпицентре скандала. Во время проверки открытых закупок оказалось, что руководство на тендере предоставило преимущество компании, которая работает только восемь месяцев. При этом сумма тендера составляет почти 103 млн грн. Компания-победитель тендера (ООО "ИТВ") предложила цену на свои услуги на 1 тыс. евро меньше, чем у конкурента - компании ALES a.s, которая с 1992 года работает на международном рынке.

Напомним, приказом № 102-о от 18 июня 2014 года Министерство инфраструктуры Украины назначило в. о. генерального директора Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Дмитрия Бабейчука. И, согласно отчету Счетной палаты, это назначение произошло незаконно.