Контракт на 100 млн: “Украерорух” хоче замовити систему аналізу даних у компанії, що існує всього 8 місяців

За вказані кошти держпідприємство планувало придбати мережеве обладнання, а саме — систему збору, збереження, аналізу та розповсюдження даних спостереження повітряного руху України.

Кінцевий строк подання тендерних пропорцій сплив 8 жовтня поточного року. Аукціон було проведено 18 жовтня.

Участь у ньому взяли дві компанії — ТОВ “IТВ” та ALES a.s. За підсумками проведених торгів наміри укласти договір на суму 3 124 000,00 євро “Украерорух” має із ТОВ “IТВ”.

Зауважимо, що на етапі проведення аукціону на той час ще потенційні його учасники поставили замовнику декілька уточнюючих запитань. З них слідувала недоцільність придбання та запровадження нової системи збору та аналізу даних.

“Після ознайомлення з документом „Технічні вимоги до системи збору, збереження, аналізу та розповсюдження даних спостереження повітряного руху України (Шифр: ССПРУ)“ виникають наступні запитання:

1) яка мета створення такої системи? Вочевидь, навіть розробники цього документу не змогли її сформулювати, тому що у його Змісті такий розділ відсутній. Мета — не визначена, проте визначено вимоги.

Які із перелічених вимог до ССПРУ не виконуються нині функціонуючими системами:

1. Автоматизованими системами керування повітряним рухом, встановленими у РСП „Київцентраеро“, Дніпровському, Харківському, Львівському, Одеському РСП Украероруху?

2. Магістральною телекомунікаційною мережею (МТМ), яка встановлена та функціонує в Украерорусі?

3.Комплексами збору, аналізу та обробки радіолокаційних даних?”, — йдеться у запитаннях до Замовника.

У відповідь представники “Украероруху” обмежилися досить загальним поясненням:

“1. Створення Системи збору, збереження, аналізу та розповсюдження даних спостереження повітряного руху України (ССПРУ) передбачено „Планом реалізації Стратегії розвитку Державного підприємства обслуговування повітряного руху України до 2030 року“ та Local Single Sky Implementation Plan (LSSIP) та пов’язано з потребою в об’єднанні інформації від різних джерел спостереження, створення можливості у застосуванні нових типів даних, гнучкого конфігурування та управління потоками даних спостереження в IP-базованому транспортному середовищі з централізованим адмініструванням.

... ССПРУ слугуватиме своєрідним захисним екраном між критично важливими системами та користувачами. В умовах останніх подій з кібератаками в Україні та світі зазначена функція є вкрай важливою та забезпечить функцію шлюзу між різними протоколами та форматами даних”, — йдеться у відповіді Замовника.

В ДП “Украерорух” при цьому не уточнили, чи можна тоді вважати наявну на підприємстві систему аналізу даних незахищеною та такою, що ставить під загрозу безпеку повітряного простору над Україною.

Крім того, у Кваліфікаційних критеріях, які Замовник висунув до учасників тендеру, відсутні норми, які б передбачали досвід потенційних виконавців замовлення у створенні та адмініструванні схожих систем.

Так, серед Кваліфікаційних критеріїв, які вимагав “Украерорух” від учасників значиться лише: “Наявність обладнання та матеріально-технічної бази” та “Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід”.

Зауважимо, що компанія-переможець тендеру — ТОВ “ІТВ” — запропонувала ціну на свої послуги рівно на 1 тис. євро меншу за конкурента — компанію ALES a.s.

При цьому, відповідно до інформації з відкритих джерел, ALES a.s. є міжнародною ІТ-компанією, заснованою у 1992 році, з реєстрацією у Чехії та Словаччині. Серед продуктів, які пропонує фірма: системи управління повітряним рухом, продукти для радарів, командні та контрольні системи ПВС тощо. Зазначається, ALES a.s. раніше вже займалася розробкою програмного забезпечення для Борисполя, для низки чеських компаній, та навіть для військових центрів у Празі тощо.

В той самий час ТОВ “ІТВ” була зареєстрована у Києві лише на початку поточного року (8 місяців тому), має статутний капітал у 100 тис. грн, належить Дячову Ярославу Володимировичу та Єременко Тетяні Сергіївні. Компанія має право аж на 21 вид діяльності, серед яких виробництво електророзподільників, монтажні роботи, оптова торгівля комп’ютерами та навіть консультування з комерційної діяльності.

За свою недовгу історію існування компанія перемогла у 4 тендерах на загальну суму 107 455 005,83 грн. Всі ці тендери проводив власне “Украерорух”. ТОВ “ІТВ” забезпечувало підприємство телекомунікаційними кабелями та обладнанням та постачало на ДП “машини для обробки даних”.

Офіційного сайту ТОВ “ІТВ” з інформацією про роботу компанії відшукати не вдалося.