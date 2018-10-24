Контракт на 100 млн: "Украэрорух" хочет заказать систему анализа данных у компании, существующей всего 8 месяцев

За указанные средства госпредприятие планировало приобрести сетевое оборудование, а именно — систему сбора, хранения, анализа и распространения данных наблюдения воздушного движения Украины.

Конечный срок подачи тендерных пропорций истек 8 октября текущего года. Аукцион был проведен 18 октября.

Участие в нем приняли две компании — ООО “IТВ” и ALES a.s. По итогам проведенных торгов намерения заключить договор на сумму 3 124 000,00 евро “Украэрорух” имеет с ООО “IТВ”.

Заметим, что на этапе проведения аукциона в то время еще потенциальные его участники задали заказчику несколько уточняющих вопросов. Из них следовала нецелесообразность приобретения и внедрения новой системы сбора и анализа данных.

“После ознакомления с документом „Технические требования к системе сбора, хранения, анализа и распространения данных наблюдения воздушного движения Украины (Шифр: ССПР)“ возникают следующие вопросы:

1) какова цель создания такой системы? Очевидно, даже разработчики этого документа не смогли ее сформулировать, потому что в его содержании такой раздел отсутствует. Цель — не определена, однако определены требования.

Какие из перечисленных требований к ССПР не выполняются сейчас функционирующими системами:

1. Автоматизированными системами управления воздушным движением, установленными в РСП „Киевцентраэро“, Днепровском, Харьковском, Львовском, Одесском РСП Украэроруха?

2. Магистральной телекоммуникационной сетью (МТС), которая установлена ​​и функционирует в Украэрорухе?

3. Комплексами сбора, анализа и обработки радиолокационных данных?”, — говорится в вопросах к Заказчику.

В ответ представители “Украэроруха” ограничились довольно общим объяснением:

“1. Создание системы сбора, хранения, анализа и распространения данных наблюдения воздушного движения Украины (ССВДУ) предусмотрено „Планом реализации Стратегии развития Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины до 2030 года“ и Local Single Sky Implementation Plan (LSSIP) и связано с потребностью объединения информации от различных источников наблюдения, создания возможности в применении новых типов данных, гибкого конфигурирования и управления потоками данных наблюдения в IP-основанной транспортной среде с централизованным администрированием.

... ССВДУ будет служить своеобразным защитным экраном между критически важными системами и пользователями. В условиях последних событий с кибератаками в Украине и мире указанная функция является крайне важной и обеспечит функцию шлюза между различными протоколами и форматами данных”, - говорится в ответе Заказчика.

В ГП “Украэрорух” при этом не уточнили, можно ли тогда считать имеющуюся на предприятии систему анализа данных незащищенной и такой, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства над Украиной.

Кроме того, в Квалификационных условиях, которые Заказчик выдвинул к участникам тендера, отсутствуют нормы, которые бы предусматривали опыт потенциальных исполнителей заказа в создании и администрировании подобных систем.

Так, среди Квалификационных критериев, которые требовал “Украэрорух” от участников значится лишь: “Наличие оборудования и материально-технической базы” и “Наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт”.

Заметим, что компания-победитель тендера — ООО “ИТВ” — предложила цену на свои услуги ровно на 1 тыс. евро меньше конкурента — компании ALES a.s.

При этом, согласно информации из открытых источников, ALES a.s. является международной ИТ-компанией, основанной в 1992 году, с регистрацией в Чехии и Словакии. Среди продуктов, которые предлагает фирма: системы управления воздушным движением, продукты для радаров, командные и контрольные системы ВВС и др. Отмечается, что ALES a.s. ранее уже занималась разработкой программного обеспечения для Борисполя, для ряда чешских компаний, и даже для военных центров в Праге и др.

В то же время ООО “ИТВ” была зарегистрирована в Киеве только в начале текущего года (8 месяцев назад), имеет уставный капитал в 100 тыс. грн, принадлежит Дячову Ярославу Владимировичу и Еременко Татьяне Сергеевне. Компания имеет право аж на 21 вид деятельности, среди которых производство электрораспределителей, монтажные работы, оптовая торговля компьютерами и даже консультирование по коммерческой деятельности.

За свою недолгую историю существования компания победила в 4 тендерах на общую сумму 107 455 005,83 грн. Все эти тендеры проводил собственно “Украэрорух”. ООО “ИТВ” обеспечивало предприятие телекоммуникационными кабелями и оборудованием и поставляло на ГП “машины для обработки данных”.

Официального сайта ООО “ИТВ” информации о работе компании найти не удалось.