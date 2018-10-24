Контракт на 100 млн: "Украэрорух" хочет заказать систему анализа данных у компании, существующей всего 8 месяцев

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 40213 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112670 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120709 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159842 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149965 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139153 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129672 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176061 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118210 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141739 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 36296 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 44921 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 28448 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 31681 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 24419 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 140515 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 176061 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 184538 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 195233 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 252545 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 159842 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105730 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110098 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112133 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111477 просмотра
Актуальное
Контракт на 100 млн: "Украэрорух" хочет заказать систему анализа данных у компании, существующей всего 8 месяцев

Контракт на 100 млн: "Украэрорух" хочет заказать систему анализа данных у компании, существующей всего 8 месяцев

Киев  •  УНН

 • 20756 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В сентябре 2018 года Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) объявило тендер на заоблачную сумму в 3763 535,62 евро (по нынешнему курсу примерно 103 млн грн). Об этом говорится на портале публичных закупок ProZorro, передает УНН.

За указанные средства госпредприятие планировало приобрести сетевое оборудование, а именно — систему сбора, хранения, анализа и распространения данных наблюдения воздушного движения Украины.

Конечный срок подачи тендерных пропорций истек 8 октября текущего года. Аукцион был проведен 18 октября.

Участие в нем приняли две компании — ООО “IТВ” и ALES a.s. По итогам проведенных торгов намерения заключить договор на сумму 3 124 000,00 евро “Украэрорух” имеет с ООО “IТВ”.

Заметим, что на этапе проведения аукциона в то время еще потенциальные его участники задали заказчику несколько уточняющих вопросов. Из них следовала нецелесообразность приобретения и внедрения новой системы сбора и анализа данных.

“После ознакомления с документом „Технические требования к системе сбора, хранения, анализа и распространения данных наблюдения воздушного движения Украины (Шифр: ССПР)“ возникают следующие вопросы:

1) какова цель создания такой системы? Очевидно, даже разработчики этого документа не смогли ее сформулировать, потому что в его содержании такой раздел отсутствует. Цель — не определена, однако определены требования.

Какие из перечисленных требований к ССПР не выполняются сейчас функционирующими системами:

1. Автоматизированными системами управления воздушным движением, установленными в РСП „Киевцентраэро“, Днепровском, Харьковском, Львовском, Одесском РСП Украэроруха?

2. Магистральной телекоммуникационной сетью (МТС), которая установлена ​​и функционирует в Украэрорухе?

3. Комплексами сбора, анализа и обработки радиолокационных данных?”, — говорится в вопросах к Заказчику.

В ответ представители “Украэроруха” ограничились довольно общим объяснением:

“1. Создание системы сбора, хранения, анализа и распространения данных наблюдения воздушного движения Украины (ССВДУ) предусмотрено „Планом реализации Стратегии развития Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины до 2030 года“ и Local Single Sky Implementation Plan (LSSIP) и связано с потребностью объединения информации от различных источников наблюдения, создания возможности в применении новых типов данных, гибкого конфигурирования и управления потоками данных наблюдения в IP-основанной транспортной среде с централизованным администрированием.

... ССВДУ будет служить своеобразным защитным экраном между критически важными системами и пользователями. В условиях последних событий с кибератаками в Украине и мире указанная функция является крайне важной и обеспечит функцию шлюза между различными протоколами и форматами данных”, - говорится в ответе Заказчика.

В ГП “Украэрорух” при этом не уточнили, можно ли тогда считать имеющуюся на предприятии систему анализа данных незащищенной и такой, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства над Украиной.

Кроме того, в Квалификационных условиях, которые Заказчик выдвинул к участникам тендера, отсутствуют нормы, которые бы предусматривали опыт потенциальных исполнителей заказа в создании и администрировании подобных систем.

Так, среди Квалификационных критериев, которые требовал “Украэрорух” от участников значится лишь: “Наличие оборудования и материально-технической базы” и “Наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт”.

Заметим, что компания-победитель тендера — ООО “ИТВ” — предложила цену на свои услуги ровно на 1 тыс. евро меньше конкурента — компании ALES a.s.

При этом, согласно информации из открытых источников, ALES a.s. является международной ИТ-компанией, основанной в 1992 году, с регистрацией в Чехии и Словакии. Среди продуктов, которые предлагает фирма: системы управления воздушным движением, продукты для радаров, командные и контрольные системы ВВС и др. Отмечается, что ALES a.s. ранее уже занималась разработкой программного обеспечения для Борисполя, для ряда чешских компаний, и даже для военных центров в Праге и др.

В то же время ООО “ИТВ” была зарегистрирована в Киеве только в начале текущего года (8 месяцев назад), имеет уставный капитал в 100 тыс. грн, принадлежит Дячову Ярославу Владимировичу и Еременко Татьяне Сергеевне. Компания имеет право аж на 21 вид деятельности, среди которых производство электрораспределителей, монтажные работы, оптовая торговля компьютерами и даже консультирование по коммерческой деятельности.

За свою недолгую историю существования компания победила в 4 тендерах на общую сумму 107 455 005,83 грн. Все эти тендеры проводил собственно “Украэрорух”. ООО “ИТВ” обеспечивало предприятие телекоммуникационными кабелями и оборудованием и поставляло на ГП “машины для обработки данных”.

Официального сайта ООО “ИТВ” информации о работе компании найти не удалось.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы