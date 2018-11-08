Пасажиропотік через аеропорти України зріс майже на чверть

КИЇВ. 8 листопада. УНН. За перші 9 місяців 2018 року проти аналогічного періоду минулого року пасажиропотік через аеропорти України зріс на 23,9% - до 15,6 мільйонів осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства інфраструктури у Facebook.