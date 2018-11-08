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Пасажиропотік через аеропорти України зріс майже на чверть

Пасажиропотік через аеропорти України зріс майже на чверть

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. За перші 9 місяців 2018 року проти аналогічного періоду минулого року пасажиропотік через аеропорти України зріс на 23,9% - до 15,6 мільйонів осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства інфраструктури у Facebook.

"За перші 9 місяців 2018 року пасажиропотік через аеропорти України зріс на 23,9% і склав майже 15,6 мільйонів людей. За період січень-вересень 2018 року відбулося суттєве зростання кількості обслугованих пасажирів в основних аеропортах: Київ (Жуляни) - на 57,3%, Львів - на 46,6%, Запоріжжя - на 19%, Одеса - на 19,3%, Харків - на 18,1%, Бориспіль - на 17,6% та Дніпропетровськ - на 7,4%", - йдеться у повідомленні.

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"Також значний приріст обсягів пасажирських перевезень було зафіксовано в аеропортах міст Чернівці (на 55,3%) та Херсон (на 51,1%)" - додається в публікації від Міністерства.

Як повідомляв УНН, міжнародний аеропорт "Бориспіль", що під Києвом, потрапив до антирейтингу найменш популярних у світі.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян визнав корупцію в підвідомчому йому держпідприємстві "Украерорух".

 

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