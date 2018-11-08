Пассажиропоток через аэропорты Украины вырос почти на четверть

"За первые 9 месяцев 2018 года пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 23,9% и составил почти 15,6 миллиона человек. За период январь-сентябрь 2018 года произошел существенный рост количества обслуженных пассажиров в основных аэропортах Киев (Жуляны) - на 57,3%, Львов - на 46,6%, Запорожье - на 19%, Одесса - на 19,3% Харьков - на 18,1%, Борисполь - на 17,6% и Днепропетровск - на 7,4%", - говорится в сообщении.

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"Также значительный прирост объемов пассажирских перевозок был зафиксирован в аэропортах городов Черновцы (на 55,3%) и Херсон (на 51,1%)", - указывается в публикации от Министерства.

Как сообщал УНН, международный аэропорт "Борисполь" под Киевом попал в антирейтинг самых непопулярных в мире.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян признал коррупцию в подведомственном ему госпредприятии "Украэрорух".