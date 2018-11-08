Пассажиропоток через аэропорты Украины вырос почти на четверть

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107671 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115332 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153488 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147092 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137722 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128796 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173117 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118125 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141676 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Пассажиропоток через аэропорты Украины вырос почти на четверть

Пассажиропоток через аэропорты Украины вырос почти на четверть

Киев  •  УНН

 • 20198 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. За первые 9 месяцев 2018 года против аналогичного периода прошлого года пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 23,9% - до 15,6 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры в Facebook.

"За первые 9 месяцев 2018 года пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 23,9% и составил почти 15,6 миллиона человек. За период январь-сентябрь 2018 года произошел существенный рост количества обслуженных пассажиров в основных аэропортах Киев (Жуляны) - на 57,3%, Львов - на 46,6%, Запорожье - на 19%, Одесса - на 19,3% Харьков - на 18,1%, Борисполь - на 17,6% и Днепропетровск - на 7,4%", - говорится в сообщении.

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"Также значительный прирост объемов пассажирских перевозок был зафиксирован в аэропортах городов Черновцы (на 55,3%) и Херсон (на 51,1%)", - указывается в публикации от Министерства.

Как сообщал УНН, международный аэропорт "Борисполь" под Киевом попал в антирейтинг самых непопулярных в мире.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян признал коррупцию в подведомственном ему госпредприятии "Украэрорух".

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Украинские Национальные Новости

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