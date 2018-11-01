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Аеропорт "Бориспіль" потрапив до глобального антирейтингу

Аеропорт "Бориспіль" потрапив до глобального антирейтингу

Київ • УНН

 • 21651 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український міжнародний аеропорт "Бориспіль", що під Києвом, потрапив до антирейтингу найменш популярних у світі. Список оприлюднило німецьке видання Handelsblatt, передає УНН.

"Запізнення з рейсами, поганий настрій та потреби у поліпшеннях сервісу: у цих аеропортах пасажири розчаровані", - відзначає видання, додаючи рейтинг з 10 летовищ.

Український аеропорт "Бориспіль" у ньому - на 7-ій сходинці.

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"Сервіс у Києві, здається, не є поганим самим по собі. Але існують великі проблеми з пунктуальністю. Крім того, аеропорт занадто малий для того, щоб зустрічати натовпи людей у такому великому місті, як Київ. Тому, базуючись на даних певних зауважень у соціальних мережах, особливо у пізній час спостерігаються довгі години очікування та великі черги", - пише видання.

Загальна оцінка аеропорту "Бориспіль" - 6,03. Так, пунктуальність рейсів у столичному летовищі оцінили у 4,3, якість сервісу - на 8,0, а настрій пасажирів – на 4,9 із 10.

Десятка найменш популярних у світі аеропортів за версією AirHelp виглядає так:

  • Міжнародний аеропорт Кувейт (Кувейт);
  • Лондонський аеропорт Станстед (Англія);
  • Міжнародний аеропорт Ліон-Сент-Екзюпері (Франція);
  • Аеропорт Париж-Орлі (Франція);
  • Аеропорт Стокгольм-Бромма (Швеція);
  • Аеропорт Манчестер (Англія);
  • Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Україна);
  • Аеропорт Единбург (Шотландія);
  • Міжнародний аеропорт Бордо-Меріньяк (Франція);
  • Аеропорт Ейндховен (Нідерланди).

    • Загалом було оцінено 141 аеропорт за шкалою від 0 до 10. Найпопулярнішим у цьому році є міжнародний аеропорт Хамад у  столиці Катару Досі із загальною оцінкою 8,77. 

    Нагадаємо, українські аеропорти не потрапили у сотню кращих у світі.

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