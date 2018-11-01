Аеропорт "Бориспіль" потрапив до глобального антирейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український міжнародний аеропорт "Бориспіль", що під Києвом, потрапив до антирейтингу найменш популярних у світі. Список оприлюднило німецьке видання Handelsblatt, передає УНН.
"Запізнення з рейсами, поганий настрій та потреби у поліпшеннях сервісу: у цих аеропортах пасажири розчаровані", - відзначає видання, додаючи рейтинг з 10 летовищ.
Український аеропорт "Бориспіль" у ньому - на 7-ій сходинці.
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"Сервіс у Києві, здається, не є поганим самим по собі. Але існують великі проблеми з пунктуальністю. Крім того, аеропорт занадто малий для того, щоб зустрічати натовпи людей у такому великому місті, як Київ. Тому, базуючись на даних певних зауважень у соціальних мережах, особливо у пізній час спостерігаються довгі години очікування та великі черги", - пише видання.
Загальна оцінка аеропорту "Бориспіль" - 6,03. Так, пунктуальність рейсів у столичному летовищі оцінили у 4,3, якість сервісу - на 8,0, а настрій пасажирів – на 4,9 із 10.
Десятка найменш популярних у світі аеропортів за версією AirHelp виглядає так:
Загалом було оцінено 141 аеропорт за шкалою від 0 до 10. Найпопулярнішим у цьому році є міжнародний аеропорт Хамад у столиці Катару Досі із загальною оцінкою 8,77.
Нагадаємо, українські аеропорти не потрапили у сотню кращих у світі.