Аэропорт "Борисполь" попал в глобальный антирейтинг
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинский международный аэропорт "Борисполь" под Киевом попал в антирейтинг самых популярных в мире. Список обнародовало немецкое издание Handelsblatt, передает УНН.
"Опоздание с рейсами, плохое настроение и потребности в улучшениях сервиса: в этих аэропортах пассажиры разочарованы", - отмечает издание, добавляя рейтинг из 10 аэропортов.
Украинский аэропорт "Борисполь" в нем - на седьмой строчке.
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"Сервис в Киеве, кажется, не является плохим самим по себе. Но существуют большие проблемы с пунктуальностью. Кроме того, аэропорт слишком мал для того, чтобы встречать толпы людей в таком большом городе, как Киев. Поэтому, основываясь на данных определенных замечаний в социальных сетях, особенно в позднее время наблюдаются долгие часы ожидания и большие очереди", - пишет издание.
Оценка аэропорта "Борисполь" - 6,03. Так, пунктуальность рейсов в столичном аэропорту оценили в 4,3, качество сервиса - на 8,0, а настроение пассажиров - на 4,9 из 10.
Десятка самых популярных в мире аэропортов по версии AirHelp выглядит так:
Всего был оценен 141 аэропорт по шкале от 0 до 10. Самым популярным в этом году является международный аэропорт Хамад в столице Катара Дохе с общей оценкой 8,77.
Напомним, украинские аэропорты не попали в сотню лучших в мире.