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Українські аеропорти не потрапили у сотню кращих у світі

Українські аеропорти не потрапили у сотню кращих у світі

Київ • УНН

 • 11914 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Українські аеропорти не потрапили у рейтинг кращих у світі за версією британської маркетингової компанії Skytrax, передає УНН.

У ТОП-100 немає жодного аеропорту з України.

Перше місце - у провідного авіаційного хаба в Азії - сінгапурського аеропорту Чангі. Також у п'ятірці - аеропорт Інчхон у Південній Кореї, міжнародний аеропорт Токіо, Гонконгу, катарський Гамад у Досі.

Найкращий у Європі - міжнародний аеропорт Мюнхен, що опинився на шостій сходинці загального рейтингу.

Міжнародний аеропорт "Шереметьєво" у москві - на 68-ій сходинці. Аеропорт Варшави - на 95-у місці.

Рейтинг ТОП-100 аеропортів 2018 року визначався на основі опитування 13,73 мільйона людей. Опитування проводилося з серпня 2017 року по лютий 2018 року у 550 аеропортах по всьому світу. Враховувався досвід мандрівників в різних аеропортах і за ключовими показниками ефективності - від реєстрації, прибуття, трансферів, шопінгу, безпеки і імміграції до відправлення. Опитування пропонувалося пройти англійською, іспанською та китайською мовами.

Нагадаємо, Україну назвали найдешевшою країною Європи.

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