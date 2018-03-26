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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 37511 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 61006 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 99225 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107538 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115693 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121310 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132556 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146744 просмотра

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Украинские аэропорты не попали в сотню лучших в мире

Украинские аэропорты не попали в сотню лучших в мире

Киев  •  УНН

 • 11907 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинские аэропорты не попали в рейтинг лучших в мире по версии британской маркетинговой компании Skytrax, передает УНН.

В ТОП-100 нет ни одного аэропорта из Украины.

Первое место - у ведущего авиационного хаба в Азии - сингапурского аэропорта Чанги. Также в пятерке - аэропорт Инчхон в Южной Корее, международный аэропорт Токио, Гонконгf, катарский Гамада в Дохе.

Лучший в Европе - международный аэропорт Мюнхен, оказавшийся на шестой строчке общего рейтинга.

Международный аэропорт "Шереметьево" в Москве - на 68-ой строчке. Аэропорт Варшавы - на 95-м месте.

Рейтинг ТОП-100 аэропортов 2018 года определялся на основе опроса 13,73 миллиона человек. Опрос проводился с августа 2017-го по февраль 2018 года в 550 аэропортах по всему миру. Учитывался опыт путешественников в разных аэропортах и ​​по ключевым показателям эффективности - от регистрации, прибытия, трансферов, шопинга, безопасности и иммиграции до отправления. Опрос предлагалось пройти на английском, испанском и китайском языках.

Напомним, Украину назвали самой дешевой страной Европы.

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