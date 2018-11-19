ЕASA проинспектировала Украэродвижение касательно сертификации аэропорта в Ужгороде
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) завершили сертификационные действия в рамках сертификационного аудита Украэроруха. Аудит EASA проходил под наблюдением представителей уполномоченного органа гражданской авиации Словацкой Республики и Государственной авиационной службы Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.
“Сертификация Украэроруха со стороны EASA осуществляется с целью выполнения требований законодательства ЕС и получения Украерорухом права по предоставлению услуг обслуживания воздушного движения в части воздушного пространства Словакии, которое необходимо для выполнения взлетов и посадок воздушных судов по приборам с/на аэродром ”Ужгород“", - говорится в сообщении.
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Сейчас планируется выполнение технических мероприятий для подготовки финального отчета группы аудиторов EASA, получение которого ожидается в начале декабря текущего года.
Отчет группы аудиторов EASA станет основанием для получения сертификата EASA, который покажет соответствие услуг Украэроруха требованиям ЕС и станет основанием для получения прав от Словацкой стороны для предоставления услуг по обслуживанию воздушного движения в части воздушного пространства Словакии, которое необходим для маневрирования воздушных судов, которые будут выполнять операции на аэродроме “Ужгород”.
Аудиторы EASA Пол Харви, Эрик Чемброй и Манфред Дироф завершили сертификационные действия в рамках сертификационного аудита Украэроруха, который прошел в подразделениях Украэроруха, расположенных в городах Киеве, Львове и Ужгороде.
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Напомним, 3 февраля 2018 года Мининфраструктуры согласовало выделение 58 тысяч 178 евро на проведение сертификации Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины в аэродроме “Ужгород”.
Сегодня аэропорт в Ужгороде работает в ограниченном режиме без диспетчерского сопровождения. Ранее EASA категорически отказалась разрешить словацким провайдерам обслуживать Ужгородский аэропорт до сертификации Украэроруха или его подразделения, работающего в Ужгороде на соответствие требованиям Евросоюза.
Отметим, что на реконструкцию аэропорта “Ужгород” местные власти выделили 11 млн грн.
Европейское Агентство Безопасности Авиации - агентство ЕС с регуляторными и исполнительными задачами в сфере гражданской авиационной безопасности, основанное в 2002 году. EASA проводит мониторинг операторов безопасности, лицензирование иностранных операторов, консультации по законодательству ЕС, введению правил безопасности, предоставлению типовой сертификации летательным аппаратам и компонентам, а также утверждение организаций, участвующих в дизайне, производстве и поддержке продуктов аэронавтики.