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Порошенко рассказал, когда должен заработать аэропорт "Ужгород"

Порошенко рассказал, когда должен заработать аэропорт "Ужгород"

Киев  •  УНН

 • 11745 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Международный аэропорт "Ужгород" должен заработать в ближайшее время. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской, передает УНН.

"Мы подняли с господином Президентом вопрос скорейшего запуска международного аэропорта "Ужгород"... Мы договорились, что ускорим процедуры получения международных разрешительных документов", - сказал Президент.

По его словам, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в ближайшее время будут оформлены разрешительные документы в ЕС.

"Я поставил задачу, что в этом году у нас должен состояться первый рейс, который свяжет авиасообщение между Ужгородом и Киевом", - добавил он.

Напомним, 19 ноября Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) проинспектировала Украэрорух по поводу сертификации аэропорта в Ужгороде. Аудит EASA проходил под наблюдением представителей уполномоченного органа гражданской авиации Словацкой Республики и Государственной авиационной службы Украины.

Как сообщал УНН, 3 февраля 2018 года Мининфраструктуры согласовало выделение 58 тысяч 178 евро на проведение сертификации Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины в аэродроме "Ужгород".

Отметим, что на реконструкцию аэропорта "Ужгород" местные власти выделили 11 млн грн.

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