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Україна і Латвія скоординували позицію щодо протидії гібридній агресії РФ

Україна і Латвія скоординували позицію щодо протидії гібридній агресії РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна та Латвія скоординували свої позиції щодо протидії гібридним загрозам як України, так і Європи з боку Росії. Про це сьогодні повідомив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом у Маріїнському палаці у Києві, передає кореспондент УНН.

“Ми маємо спільні бачення щодо необхідності протидії тим гібридним інструментам, які Кремль застосовує в Україні та в Європі. Що мається на увазі? Кібератаки, пропаганда, фейкові новини”, — наголосив він.

Також, за словами Глави держави, президенти оговорили ситуацію в Криму, і чітко наголосили, що Росія має нести відповідальність за порушення прав людини, за переслідування українців, переслідування кримських татар в окупованому Криму, за незаконне утримання політв’язнів.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко зустрівся із главою Латвії Раймондсом Вейонісом.

Нагадаємо, 23 листопада, Президент Петро Порошенко зустрічався з главою Словаччини Андреєм Кіскою, під час якої вони скоординували позиції щодо недопущення будівництва “Північного потоку-2”, запуск аеропорту “Ужгород” та багато інших питань.

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