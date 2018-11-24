Україна і Латвія скоординували позицію щодо протидії гібридній агресії РФ

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна та Латвія скоординували свої позиції щодо протидії гібридним загрозам як України, так і Європи з боку Росії. Про це сьогодні повідомив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом у Маріїнському палаці у Києві, передає кореспондент УНН.