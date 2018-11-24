Украина и Латвия скоординировали позицию по противодействию гибридной агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина и Латвия скоординировали свои позиции по противодействию гибридным угрозам как Украины, так и Европы со стороны России. Об этом сегодня сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом в Мариинском дворце в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Мы имеем общие видение необходимости противодействия тем гибридным инструментам, которые Кремль применяет в Украине и в Европе. Что имеется в виду? Кибератаки, пропаганда, фейковые новости", - подчеркнул он.
Также, по словам Главы государства, президенты оговорили ситуацию в Крыму, и четко подчеркнули, что Россия должна нести ответственность за нарушение прав человека, за преследование украинцев, преследования крымских татар в оккупированном Крыму, за незаконное удерживание политических узников.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Латвии Раймондсом Вейонисом.
Напомним, 23 ноября, Президент Петр Порошенко встречался с главой Словакии Андреем Киской, во время которой они скоординировали позиции по недопущению строительства "Северного потока-2", запуску аэропорта "Ужгород" и многие другие вопросы.