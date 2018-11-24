Москва не делает никаких шагов к деэскалации конфликта на Донбассе - президент Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Российская Федерация не осуществляет никаких шагов для деэскалации конфликта на Донбассе. Об этом сказал президент Латвии Раймондс Вейонис на совместном брифинге с главой Украины Петром Порошенко в Мариинском дворце в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Латвия решительно осуждает российскую агрессию на Донбассе. К сожалению, Москва не делает никаких шагов к деэскалации. Блокада Азовского моря является еще одним доказательством российской последовательной деструктивной региональной политики", - подчеркнул он.
Также он отметил, что Латвия поддерживает позицию ЕС о непризнании незаконных выборов на неподконтрольных территориях Донбасса.
Как сообщал УНН, Украина и Латвия скоординировали свои позиции по противодействию гибридным угрозам как Украины, так и Европы со стороны России.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Латвии Раймондсом Вейонисом.
Напомним, 23 ноября, Президент Петр Порошенко встречался с главой Словакии Андреем Киской, во время которой они скоординировали позиции по недопущению строительства "Северного потока-2", запуску аэропорта "Ужгород" и многие другие вопросы.