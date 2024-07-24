Руководители Минфина восьми стран ЕС уверены, что рф врет о силе своей экономики, а западные санкции на самом деле ударили по ее военной машине. Об этом пишет это говорится в их колонке для издания The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на самом деле есть много признаков того, что российская военная экономика ухудшается. Санкции и другие меры по ослаблению российской экономики эффективны, но можно сделать еще больше.

Мы должны продолжать усиливать давление на режим Путина и поддерживать Украину - уверены европейские чиновники.

Министры ЕС подчеркивают, что режим Путина постоянно хвастается высокими темпами роста экономики, но их формируют военная промышленность и государственные дотации. Это признак не стабильной, а перегретой экономики.

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Отмечается, что военные заводы работают на максимальной мощности, а дефицит рук настолько сильный, что появилась информация о замене тюремных сроков принудительными работами.

Министры указывают на другие признаки проблем в экономике:

рост инфляции, которую не удается сбить высокими процентными ставками;

сокращение вдвое ликвидных активов Фонда национального благосостояния;

эмбарго на экспорт топлива и сахара;

жесткий контроль за выводом капитала.

Авторы также подчеркивают, что санкции Запада на самом деле имеют влияние: они "изменили географию внешней торговли России и ограничили ее доступ к приоритетным товарам для ведения боевых действий".

Министры в частности призывают к более решительным шагам по использованию замороженных активов России, усилению санкций "в стратегически важных секторах, таких как энергетика, финансы и технологии", а также усилению эффективности и предотвращению уклонения от этих ограничений.

В частности необходимо усилить контроль за соблюдением верхнего предела цены на российскую сырую нефть, поскольку все еще продолжается ее торговля сверх верхнего предела в 60 долларов за баррель. Также важно ввести зеркальные санкции против Беларуси и усилить давление на других главных пособников обхода санкций в Восточной Азии и на Ближнем Востоке - предлагают они.

Колонку подписали министры финансов и экономики Швеции (Элизабет Свантессон), Дании (Стефани Лозе), Эстонии (Март Вирклаев), Финляндии (Рикка Пурра, Латвии (Арвилс Ашераденс), Литвы (Гинтаре Скайсте), Нидерландов (Элко Хейнен) и Польши (Анджей Доманский).

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Напомним

Совет ЕС продлил экономические санкции против России еще на 6 месяцев, до 31 января 2025 года. Санкции включают широкий спектр ограничительных мер в различных секторах, включая торговлю, финансы и транспорт.