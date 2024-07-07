Минфин США предложил новые санкции для танкеров рф, чтобы уменьшить возможность обхода санкций, но в Белом доме боятся, что такие действия могут негативно повлиять на цены на нефть и на переизбрание Байдена. Пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Чиновники из Министерства финансов США, назначенные президентом Байденом, предложили новые меры для борьбы с устаревшим нефтяным флотом, который помогает России обходить западные санкции, доставляя нефть мировым покупателям. Эти меры имеют целью подорвать финансовую поддержку России, необходимую для ведения войны в Украине. Однако, в Белом доме существуют опасения, что такие действия могут негативно повлиять на цены на энергоресурсы накануне президентских выборов.

Соединенные Штаты и их союзники уже ввели санкции и ограничения на продажу российской нефти за рубежом, установив предельную цену в 60 долларов за баррель. россия нашла пути обхода этих ограничений, что побудило администрацию Байдена к усилению мер, направленных на так называемый теневой флот.

Эти действия были задержаны из-за разногласий между чиновниками Минфина и экономическими советниками Белого дома, которые беспокоятся о потенциальном повышении цен на нефть и бензин в США, что может негативно повлиять на переизбрание Байдена. Несмотря на анализы от Казначейства, которые свидетельствуют о низких рисках влияния на нефтяной рынок, Белый дом не согласовал эти предложения.

Задержка в решении вызвала раздражение среди других членов администрации, которые не получили ответов от Национального экономического совета, возглавляемого Лаэль Брейнард, о причинах отложения действий. Официальные лица Белого дома в частном порядке описали процесс как рутинный и отметили, что решение еще не принято.

Зато Белый дом обнародовал заявление старшего советника Байдена Амоса Хохштайна.

Наши действия по обеспечению соблюдения энергетических санкций сосредоточены на том, чтобы требовать цену для России, Ирана и других недобросовестных субъектов, одновременно предотвращая скачок цен на энергоносители, что не только нанесет ущерб американским потребителям, но и увеличит доходы тех самых плохих субъектов, которых мы пытаемся привлечь к ответственности - сказал он.

Белый дом столкнулся с внутренним и внешним давлением, чтобы активнее придерживаться ограничения цен на нефть, которое было разработано министром финансов Джанет Йеллен и ее командой через несколько месяцев после российского вторжения в Украину. После вторжения, США и Европа ввели запрет на импорт российской нефти, чтобы сократить доходы одного из ведущих мировых нефтепроизводителей. Однако Йеллен и другие лидеры крупных демократий признали, что полный запрет может вызвать глобальный ценовой шок, который может поднять цену бензина в США до 7 долларов за галлон.

Как альтернативный план, они решили использовать морскую индустрию, включая судоходные и страховые компании, для того, чтобы Россия продавала нефть только по сниженной цене - 60 долларов за баррель, что на 25 долларов ниже мирового рыночного уровня.

Ограничение цены было сначала эффективным, но россия быстро нашла способы обхода, используя группу устаревших танкеров, известных как "Совкомфлот", без западного страхования, что известно как теневой флот. Это позволило России продолжать зарабатывать стабильные доходы на экспорте нефти, финансируя войну против Украины.

Критики утверждают, что установленный лимит в 60 долларов за баррель является слишком высоким и указывают на слишком мягкий подход администрации Байдена к соблюдению этого ограничения. Они призывают Министерство финансов ввести более строгие нефтяные санкции против России, подобно тем, что применяются к нефтяному сектору Ирана.

Напомним

В ответ на санкции со стороны Европейского Союза, россия ввела ограничения на вещание и доступ на территории рф в отношении более 80 европейских СМИ.