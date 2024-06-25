У відповідь на санкції ЄС: у росії заборонили майже сотню європейських ЗМІ
Київ • УНН
росія ввела обмеження на мовлення і доступ на території РФ щодо понад 80 європейських ЗМІ. Серед тих потрапив під заборону є ЗМІ з країн-членів Євросоюзу, а також загальноєвропейські медіаоператори.
У відповідь на санкції з боку Європейського Союзу, росія ввела обмеження на мовлення і доступ на території рф щодо понад 80 європейських ЗМІ. Про це пише УНН з посиланням на рос ЗМІ.
Деталі
У мзс рф заявили, що такі заходи стали відповіддю на рішення Ради ЄС від 17 травня про заборону пропагандистських ЗМІ РФ: "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".
У заяві наголошується, що "в разі, якщо обмеження щодо російських ЗМІ буде знято, російська сторона також перегляне своє рішення стосовно згаданих медіаоператорів".
До переліку внесено 81 ЗМІ з 25 країн-членів Євросоюзу, а також загальноєвропейські медіаоператори.
Канада оголосила нові санкції проти рф: у списку авіакомпанія та низка пропагандистських медіа13.06.24, 19:39 • 18588 переглядiв
Серед тих, хто потрапив під російські заходи у відповідь, – німецький Spiegel, Zeit і Frankfurter Allgemeine Zeitung, іспанські Mundo, Pais і EFE, італійські Stampa, Repubblica і телекомпанія RAI, французькі Monde, Liberation і France-Presse, а також загальноєвропейські Politico і Euobserver.
Нагадаємо
Згідно з рішенням Ради ЄС у Європі призупинили мовлення чотирьох ЗМІ, які поширюють та підтримують російську пропаганду та загарбницьку війну проти України: Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".