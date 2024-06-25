В ответ на санкции со стороны Европейского Союза, Россия ввела ограничения на вещание и доступ на территории рф в отношении более 80 европейских СМИ. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

У мзс рф заявили, ще такі заходи стали відповіддю на рішення заради ЄС від 17 травня про заборону пропагандистських ЗМІ РФ: "РИА Новости", "Известия" та "Російська газета".

В заявлении отмечается, что"в случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении упомянутых медиаоператоров".

В перечень внесены 81 СМИ из 25 стран-членов Евросоюза, а также общеевропейские медиаоператоры.

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Среди тех, кто попал под российские ответные меры, -немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver.

Напомним

Згідно з рішенням Ради ЄС у Європі призупинили мовлення чотири змії, які розширюють та підтримують російську пропаганду та загарбницьку війну проти України: Voice Of Europe, "РИА Новости", "Известия" та "Російська газета".