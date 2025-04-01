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Самое горячее на Покровском направлении: произошло 141 боестолкновение на фронте – Генштаб

Киев • УНН

 • 8347 просмотра

На фронте произошло 141 боевое столкновение, наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении. Украинские защитники продолжают сдерживать атаки противника на разных участках фронта.

Самое горячее на Покровском направлении: произошло 141 боестолкновение на фронте – Генштаб

На фронте произошло 141 боестолкновение. Враг продолжает наиболее активно давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении Защитники остановили четыре наступления в сторону населенных пунктов Волчанск и Красное Первое, сейчас продолжаются еще два боестолкновения, в направлениях Каменки и Липцев. 

На Купянском направлении враг 11 раз бил в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении террористы совершили 13 атак в сторону Нового, Мирного и Зеленой Долины. Сейчас продолжаются четыре штурма.

На Северском направлении противник атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, в сторону Верхнекаменского и Серебрянки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении ВСУ отбили 10 атак оккупантов в районах населенных пунктов Леонидовка, Дачное, Щербиновка, Торецк и в сторону Дылеевки, до сих пор продолжаются два боевых столкновения. 

На Покровском направлении террористы 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Зеленое, Котлино, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки, Покровска. До сих пор продолжается семь боестолкновений. 

На Новопавловском направлении враг совершил 5 попыток прорвать оборону в районах Константинополя и Разлива. В настоящее время идут три боя. 

На Гуляйпольском направлении агрессоры 5 раз атаковали возле Привольного и в сторону Новополя.

На Ореховском направлении захватчик 5 раз безуспешно пытался продвинуться вперед в сторону Новоданиловки и Степного. 

На Приднепровском направлении ВСУ остановили три атаки противника. 

Генштаб: почти треть боев - на Покровском направлении, враг активен на Сиверском направлении01.04.25, 17:01 • 68455 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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