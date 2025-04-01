Самое горячее на Покровском направлении: произошло 141 боестолкновение на фронте – Генштаб
Киев • УНН
На фронте произошло 141 боевое столкновение, наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении. Украинские защитники продолжают сдерживать атаки противника на разных участках фронта.
На фронте произошло 141 боестолкновение. Враг продолжает наиболее активно давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении Защитники остановили четыре наступления в сторону населенных пунктов Волчанск и Красное Первое, сейчас продолжаются еще два боестолкновения, в направлениях Каменки и Липцев.
На Купянском направлении враг 11 раз бил в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.
На Лиманском направлении террористы совершили 13 атак в сторону Нового, Мирного и Зеленой Долины. Сейчас продолжаются четыре штурма.
На Северском направлении противник атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, в сторону Верхнекаменского и Серебрянки.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечино.
На Торецком направлении ВСУ отбили 10 атак оккупантов в районах населенных пунктов Леонидовка, Дачное, Щербиновка, Торецк и в сторону Дылеевки, до сих пор продолжаются два боевых столкновения.
На Покровском направлении террористы 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Зеленое, Котлино, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки, Покровска. До сих пор продолжается семь боестолкновений.
На Новопавловском направлении враг совершил 5 попыток прорвать оборону в районах Константинополя и Разлива. В настоящее время идут три боя.
На Гуляйпольском направлении агрессоры 5 раз атаковали возле Привольного и в сторону Новополя.
На Ореховском направлении захватчик 5 раз безуспешно пытался продвинуться вперед в сторону Новоданиловки и Степного.
На Приднепровском направлении ВСУ остановили три атаки противника.
Генштаб: почти треть боев - на Покровском направлении, враг активен на Сиверском направлении01.04.25, 17:01 • 68455 просмотров