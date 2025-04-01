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Найгарячіше на Покровському напрямку: відбулося 141 боєзіткнення на фронті - Генштаб

Київ • УНН

 • 8348 перегляди

На фронті відбулася 141 бойова сутичка, найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати атаки противника на різних ділянках фронту.

Найгарячіше на Покровському напрямку: відбулося 141 боєзіткнення на фронті - Генштаб

На фронті точилося 141 боєзіткнення. Ворог продовжує найактивніше тиснути на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку Захисники зупинили чотири наступи у бік населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше, наразі тривають ще два боєзіткнення, у напрямках Кам’янки та Липців. 

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів бив у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку терористи здійснили 13 атак у бік Нового, Мирного та Зеленої Долини. Нині тривають чотири штурми.

На Сіверському напрямку противник атакував у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки, у бік Верхньокам’янського та Серебрянки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 10 атак окупантів у районах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки, досі тривають два бойові зіткнення. 

На Покровському напрямку терористи 45 разів атакував у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки, Покровська. Дотепер триває сім боєзіткнень. 

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 5 спроб прорвати оборону у районах Костянтинополя та Розливу. На даний час точаться три бої. 

На Гуляйпільському напрямку агресори 5 разів атакували біля Привільного та у бік Новополя.

На Оріхівському напрямку загарбник 5 разів безуспішно намагався просунутися вперед у бік Новоданилівки та Степового. 

На Придніпровському напрямку ЗСУ зупинили три атаки противника. 

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку01.04.25, 17:01 • 68456 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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