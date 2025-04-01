Найгарячіше на Покровському напрямку: відбулося 141 боєзіткнення на фронті - Генштаб
Київ • УНН
На фронті відбулася 141 бойова сутичка, найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати атаки противника на різних ділянках фронту.
На фронті точилося 141 боєзіткнення. Ворог продовжує найактивніше тиснути на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку Захисники зупинили чотири наступи у бік населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше, наразі тривають ще два боєзіткнення, у напрямках Кам’янки та Липців.
На Куп’янському напрямку ворог 11 разів бив у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.
На Лиманському напрямку терористи здійснили 13 атак у бік Нового, Мирного та Зеленої Долини. Нині тривають чотири штурми.
На Сіверському напрямку противник атакував у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки, у бік Верхньокам’янського та Серебрянки.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного.
На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 10 атак окупантів у районах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки, досі тривають два бойові зіткнення.
На Покровському напрямку терористи 45 разів атакував у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки, Покровська. Дотепер триває сім боєзіткнень.
На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 5 спроб прорвати оборону у районах Костянтинополя та Розливу. На даний час точаться три бої.
На Гуляйпільському напрямку агресори 5 разів атакували біля Привільного та у бік Новополя.
На Оріхівському напрямку загарбник 5 разів безуспішно намагався просунутися вперед у бік Новоданилівки та Степового.
На Придніпровському напрямку ЗСУ зупинили три атаки противника.
Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку01.04.25, 17:01 • 68456 переглядiв