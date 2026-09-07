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Самое главное — продолжать активно и совместно работать вместе — Зеленский по итогам встречи с представителями Трампа

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Владимир Зеленский провёл совещание с переговорной группой после встреч в Киеве с представителями президента США. Он призвал продолжать совместную работу.

Самое главное — продолжать активно и совместно работать вместе — Зеленский по итогам встречи с представителями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с переговорной группой по итогам встреч в Киеве с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент подчеркнул, что самое главное — продолжать активно и совместно работать вместе, чтобы дипломатия состоялась. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Совещание с переговорной группой по итогам наших встреч в Киеве с представителями президента Америки. Провели три раунда переговоров. Вместе с нами также были представители Е3 — Франции, Великобритании и Германии. Отдельно еще вчера поговорил со Стивом и Джаредом с глазу на глаз по итогам дня. Самое главное — продолжать активно и совместно работать вместе, чтобы дипломатия состоялась

- написал Зеленский.

Он отметил, что предметно обсудили потребности в ПВО, соответствующее технологическое сотрудничество и необходимый зимний пакет.  

Партнеры знают, что может сработать и что должно сработать именно до зимы. Координируем дальнейшие шаги. Готовим следующие встречи и коммуникацию. Украинские предложения конструктивны, и так будет всегда

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и отметил, что диалог продолжится. 

Павел Башинский

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