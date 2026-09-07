Найголовніше продовжувати активно й спільно працювати разом - Зеленський за підсумками зустрічі з представниками Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з переговорною групою за підсумками зустрічей в Києві з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Президент наголосив, що найголовніше – продовжувати активно й спільно працювати разом, щоб дипломатія була. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Нарада з переговорною групою за підсумками наших зустрічей в Києві з представниками президента Америки. Провели три раунди перемовин. Разом із нами були також представники Е3 – Франції, Британії та Німеччини. Окремо ще вчора проговорив зі Стівом і Джаредом тет-а-тет за підсумками дня. Найголовніше – продовжувати активно й спільно працювати разом, щоб дипломатія була

Він зазначив, що предметно обговорили потреби в ППО, відповідну технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет.

Партнери знають, що може спрацювати і що має спрацювати саме до зими. Координуємо подальші кроки. Готуємо наступні зустрічі й комунікацію. Українські пропозиції конструктивні, і так буде завжди