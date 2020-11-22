Саммит G20, коронавирус и выборы в Украине и мире - главные события суток

На саммите G20 обсудили коронавирус и кризис в экономике

В первый день саммита G20, который состоялся в субботу в формате видеоконференции, главными темами в повестке дня стали пандемия COVID-19, которая привела мировую экономику к глубокой рецессии, и усилия, необходимые для подкрепления экономического отскока в 2021 году.

Лидеры “большой двадцатки” договорились усилить усилия в борьбе с COVID-19 в мире и продолжать использовать все имеющиеся инструменты политики для защиты жизни, рабочих мест и доходов, чтобы помочь странам выйти из кризиса.

На саммите также обсудили доступность вакцин от коронавируса для стран со слабой экономикой.

Накануне саммита Европейский Союз призвал G20 до конца года выделить 4,5 млрд долларов на оплату средств борьбы с COVID-19 для бедных стран. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, средств для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 пока не хватает.

По состоянию на утро воскресенья в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 58 млн человек, более 37 млн человек выздоровели, количество умерших возросло до более 1,3 млн.

Выборы в Украине и мире

В Украине сегодня состоится второй тур местных выборов, в ходе которых в 11 городах будут выбирать мэров. Избирательные участки начнут свою работу в 8:00 будут работать до 20:00.

По данным ЦИК, повторное голосование назначено на это воскресенье в таких городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород, Черкассы.

В США действующий президент Дональд Трамп проиграл еще один судебный иск в своих попытках отменить результаты выборов в Пенсильвании. Федеральный судья отклонил иск, поданный его штабом, который стремился отменить миллионы голосов избирателей, голосовавших по почте. В настоящее время Трамп и его союзники выиграли два дела, связанные с президентскими выборами, и проиграли 34.

В Грузии в субботу состоялся второй тур парламентских выборов. От участия в нем отказались все оппозиционные партии страны, которые призвали своих сторонников к полному игнорированию результатов голосования. По данным ЦИК, голосование прошло без значительных нарушений, однако в Батуми после выборов произошли столкновения, задержаны пять человек.