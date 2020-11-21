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Другий тур місцевих виборів: де і кого завтра обиратимуть українці

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Завтра в Україні відбудеться другий тур місцевих виборів у 11 містах України - обиратимуть міських голів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Другий тур місцевих виборів: де і кого завтра обиратимуть українці

“Цієї неділі знову обиратимуть міських голів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що другий тур мерських виборів відбудеться у таких містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК скасувала дати повторних виборів мерів у Борисполі та Новгород-Сіверську

Додамо, що 15 листопада 2020 року в Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам’янець-Подільському Хмельницької області, Краматорську, Українці Київської області відбулось повторне голосування на виборах міського голови.

Нагадаємо, для забезпечення безпеки громадян та охорони виборчих дільниць під час другого туру місцевих виборів долучиться близько 10 тисяч правоохоронців.

Як раніше повідомляв УНН, Центральна виборча комісія для повторного голосування 22 листопада з місцевих виборів виділила понад 51 млн грн для 8 обласних державних адміністрацій. 

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