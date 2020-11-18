Другий тур місцевих виборів: ЦВК виділила понад 50 млн грн для восьми ОДА

“18 листопада відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія затвердила додатковий розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування 22 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на загальну суму 51 млн 378 тисяч 600 гривень для 8 обласних державних адміністрацій”, — йдеться в повідомленні.

Також ЦВК затвердила середні норми видатків територіальних і дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення повторних місцевих виборів, виборчий процес яких розпочинається у 2020 році.

Нагадаємо, станом на 18 листопада Центральна виборча комісія отримала відомості про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2 % від загальної кількості.