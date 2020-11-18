Місцеві вибори: ЦВК показала рейтинг обраних політичних партій

Так, аналіз отриманої інформації засвідчив, що 6 586 обраних депутатів висувалися для участі у виборах шляхом самовисування (у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч). 33 029 обраних депутатів висувалися місцевими організаціями політичних партій.

“Із загальної кількості обраних депутатів, висунутих місцевими організаціями політичних партій, на сьогодні найбільше мандатів отримали представники партії “Слуга народу” — майже 17,59 % (5 809 осіб). Понад 12,39 % депутатів місцевих рад (4 093 особи) представляють “Всеукраїнське обʼєднання „Батьківщина“. На третьому місці — політична партія „Опозиційна платформа — за життя“, обрані депутати від якої становлять 11,75 % (3 881 особа)”, — інформують в ЦВК.

Також, за даними комісії, до першої десятки серед обраних депутатів, які висувалися місцевими організаціями політичних партій, також увійшли такі партії: “За майбутнє” — понад 11,42 % мандатів від загальної кількості (3 773 осіб), “Європейська солідарність” — майже 10,73 % (3 543 осіб), “Наш край” — майже 5,13 % (1 694 осіб), “Всеукраїнське обʼєднання “Свобода” — понад 2,61 % (863 осіб), “Українська стратегія Гройсмана” — майже 1,72 % (567 осіб), “Пропозиція” — понад 1, 66 % (549 осіб), “Радикальна партія Олега Ляшка” — майже 1,62 % (535 осіб).

Крім того, повідомляється, що станом на сьогодні Комісія отримала інформацію про понад 98 % обраних сільських, селищних, міських голів від загальної кількості голів, які обираються на цьогорічних місцевих виборах. Із них 661 обраний голова балотувався шляхом самовисування, 733 — висувалися місцевими організаціями політичних партій.

“Із загальної кількості таких голів майже 30,74 % (225 осіб) представляють партію “Слуга народу”. Слідом розмістилися наступні партії, кандидати від яких стали переможцями виборів сільського, селищного та міського голови: “За майбутнє” — понад 12,43 % (92 осіб), “Всеукраїнське обʼєднання „Батьківщина“ — понад 7,24 % (53 особи), „Опозиційна платформа — за життя“ — понад 7,1 % (52 особи), „Наш край“ — майже 6,15 % (45 осіб), „Європейська солідарність“ — понад 5,6% (41 особа), „Українська стратегія Гройсмана“ — 3,83 % (28 осіб), „Довіра“ — понад 3,14 % (23 особи)”, — йдеться в повідомленні Комісії.

Зазначається, що інші партії за результатами виборів делегували на посади голів різних рівнів менше 20 осіб.

Нагадаємо, станом на 17 листопада ЦВК отримала дані щодо перемоги чотирьох мерів із семи у другому турі виборів, що проходили у деяких населених пунктах України 15 листопада.