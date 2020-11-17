Другий тур місцевих виборів: у ЦВК отримали дані щодо перемоги 4 із 7 мерів

Так, ЦВК отримала дані щодо перемоги мерів таких міст: Херсон — Ігор Колихаєв від “Партії Ігоря Колихаєва “Нам тут жити”, Краматорськ — Олександр Гончаренко, самовисуванець, Кам’янець-Подільський Хмельницької області — Михайло Посітко від партії “Свобода” та міста Українка Київської області — Олександр Туренко від партії “Європейська солідарність”.

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Нагадаємо, в Україні 15 листопада, у другий тур місцевих виборів, поліція отримала 54 заяви, пов’язані з порушеннями виборчого процесу.

Як повідомляв УНН, на 20 годину 15 листопада середня явка на другому турі виборів мерів становила 24%.