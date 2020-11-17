Геннадій Труханов знову став мером Одеси

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Чинний мер Одеси Геннадій Труханов офіційно переміг у другому турі виборів Одеського міського голови. Відповідне рішення ухвалила 17 листопада Одеська міська територіальна виборча комісія, передає кореспондент УНН.

Так, за даними Одеської міської ТВК, кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови: Скорик Микола Леонідович – 72 974, Труханов Геннадій Леонідович – 93 921.

Найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови Геннадій Труханов. Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата - 54,28%.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови 15 листопада відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Підсумкова середня явка на другому турі виборів, за даними ЦВК, становила 24%, що менше, ніж у першому турі.



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