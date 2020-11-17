Геннадій Труханов знову став мером Одеси

Так, за даними Одеської міської ТВК, кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови: Скорик Микола Леонідович – 72 974, Труханов Геннадій Леонідович – 93 921.

Найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови Геннадій Труханов. Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата - 54,28%.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови 15 листопада відбувалося в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Підсумкова середня явка на другому турі виборів, за даними ЦВК, становила 24%, що менше, ніж у першому турі.





